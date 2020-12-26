В «ДНР» за сутки умерли 15 больных COVID-19

В «ДНР» за сутки выявили 230 новых случаев коронавируса. В то же время 71 пациент выздоровел и 15 человек умерли. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 25 декабря проведено 581 исследование, из них выявлено 218 случаев заболевания (37,5%) и у 12 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – утверждают в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 26 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 14 523:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 715 пациентов (32,4% от общего числа заболевших);

выздоровели – 8 506 человек (58,6%);

летальных случаев – 1302 (9,0%).

Кроме того, выявлено 109 случаев пневмоний, что на 19 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 79 человек. Всего на лечении находятся 1 744 пациента с пневмониями, из них 644 – на кислородной поддержке (+22 за сутки).