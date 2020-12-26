«Дурь и самодурство»: В России раскритиковали «ДНР» из-за закрытых КПВВ и «границы» с «ЛНР»

Экс-нардеп из Луганска и бывший член Коммунистической партии Украины Спиридон Килинкаров, который после событий 2014 года уехал в Москву, в эфире одного из российских телеканалов назвал «дурью» позицию «ДНР» по закрытым пунктам пропуска на линии разграничения с подконтрольной Украине территорией.

«Вы знаете, я не собираюсь оправдывать всякую дурь, которую принимают, и самодурство отдельных людей, кто этим занимается. На самом деле, то, что касается КПВВ, ну, честно вам скажу, логики я никакой не вижу», – заявил Килинкаров.

Он возмутился, что на линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией со стороны «ДНР» работает только один пункт пропуска дважды в неделю. В то же время КПВВ «Станица Луганская» работает ежедневно.

«Вот смотрите, в Станице Луганской КПВВ работает ежедневно, пропускает, и ситуация с ковидом там ничем не хуже и ничем не лучше, чем в ДНР. Я не понимаю, зачем нужно блокировать КПВВ в ДНР. Я не знаю, чем это вызвано. Если это вызвано расхождением в методике лечения, диагностирования ковида, то надо как-то унифицировать все эти вещи», – утверждает Килинкаров.

По его словам, существует масса жизненных обстоятельств и причин, почему люди из «ДНР» будут продолжать ездить на подконтрольную украинской власти территорию.

«Но слушайте, люди все равно едут. Надо просто понять: история с ковидом это очень надолго. Это не на один день. Люди умирают, рождаются, люди вступают в наследство, люди болеют, – все что угодно. Ну, зачем люди должны тратить дополнительные силы, средства, для того, чтобы через Российскую Федерацию все равно поехать туда в Украину», – возмутился Килинкаров.

Он также высказал недоумение по поводу закрытой «границы» между «ЛНР» и «ДНР», поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом у них примерно одинаковая.

«Нет там ситуации такой, чтобы можно было бы сказать: "Слушайте, там все вообще идеально – и выявление ковида, и лечение, и диагностика, все работает. А там они вообще ничего не хотят делать". Да она везде одинаковая, эта ситуация. Ну, абсолютно одинаковая. Но просто у людей возникают дополнительные трудности, которые, на мой взгляд, созданы абсолютно искусственно. Их надо просто убрать», – заявил Килинкаров.

По его словам, в «Л-ДНР» людей «закрыли» и не дают элементарных возможностей для жизни.

«Да, я понимаю, что и Минский процесс – это надолго. Но людям же как-то надо жить, они же не железные. Ну, хотя бы внутри нужно создать какие-то условия, чтобы люди могли свободно перемещаться. Потерял человек в Луганске работу – он мог сесть поехать в Донецк. Или наоборот. Ну, как-то люди должны двигаться, нельзя же так. Все взяли, просто порезали на куски и замкнули людей в каком-то узком пространстве, в коридоре возможностей. Тем более что и возможностей у людей не так уж и много. Ну, хотя бы в рамках этой территории надо создать условия, чтобы человек мог бы свободно перемещаться и пытаться как-то выживать. Люди уже семь лет выживают, а люди хотят жить, понимаете? Им нужно дать хотя бы минимальные возможности для этого. Это высосанная из пальца история, в которой надо поставить точку, и эту тему закрыть», – заявил экс-нардеп.

Напомним, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей местные «власти» держат закрытыми пункты пропуска, чтобы люди не видели реальной ситуации на подконтрольных Украине территориях. Из семи КПВВ на линии разграничения действуют только два – в Станице Луганской и Новотроицком. Остальные заблокированы незаконными вооруженными формированиями.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube