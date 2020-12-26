Умерли еще двое: На Луганщине подтвердили 181 новый случай COVID-19

В Луганской области за сутки зафиксирован 181 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 28;
- Рубежное – 26;
- Северодонецк – 38;
- Марковский район – 2;
- Меловской – 6;
- Новоайдарский – 17;
- Новопсковский – 9;
- Попаснянский – 27;
- Станично-Луганский – 19;
- Старобельский – 9.
«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летняя и 82-летняя женщины из Станично-Луганского района», – говорится в сообщении.
За все время пандемии на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 9 906 человек, из них:.
- выздоровели – 6 771 человек (68,4% от числа всех заболевших);
- лечатся – 2 868 человек, в том числе 415 – стационарно, 2 453 – амбулаторно (28,9%);
- умерли – 267 человек (2,7%).
За время распространения коронавируса в области заболели 403 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 249.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 29,5%.