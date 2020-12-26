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Умерли еще двое: На Луганщине подтвердили 181 новый случай COVID-19

26.12.20 14:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области за сутки зафиксирован 181 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 28;
  • Рубежное – 26;
  • Северодонецк – 38;
  • Марковский район – 2;
  • Меловской – 6;
  • Новоайдарский – 17;
  • Новопсковский – 9;
  • Попаснянский – 27;
  • Станично-Луганский – 19;
  • Старобельский – 9.

«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летняя и 82-летняя женщины из Станично-Луганского района», – говорится в сообщении.

За все время пандемии на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 9 906 человек, из них:.

  • выздоровели – 6 771 человек (68,4% от числа всех заболевших);
  • лечатся – 2 868 человек, в том числе 415 – стационарно, 2 453 – амбулаторно (28,9%);
  • умерли – 267 человек (2,7%).

За время распространения коронавируса в области заболели 403 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 249.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 29,5%.

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