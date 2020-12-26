Энергетики восстанавливают энергоснабжение 22 населенных пунктов

Ночью сегодня, 26 декабря, непогода вызвала ряд аварийных отключений в Донецком регионе. Специалисты энергокомпании работают над восстановлением энергоснабжения 22 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.

Кроме того, аварийное отключение высоковольтной линии Котляревская-Карловка стало причиной обесточивания Карловской фильтровальной станции и 8 населенных пунктов Ясиноватского района.

«За ночь специалисты энергокомпании восстановили энергоснабжение 15 населенных пунктов, 155 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 13 линий электропередач. В аварийно-восстановительных работах задействованы 32 бригады», – говорится в сообщении.

Специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстанавливают электроснабжение:

Ясиноватский район – с. Первомайское, Нетайлово, Уманское, Невельское, Архангельское, Новокалиново, Керамик, Красногоровка, Каменка, хутор Веселый;

Александровский район – с. Михайловка, Шаврово;

Великоновоселковский район – с.Толстое, Новохатское, Зеленый Гай;

Волновахский район – с. Степановка, Запорожское;

Константиновский район – с. Николаевка, Калиново;

Покровский район – с. Калиновка, Сергеевка;

Селидовский район – с. Миролюбовка.

«Линия Котляревская-Карловка будет включена в работу ориентировочно в 14:00. Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение Покровской, Селидовской и Добропольской группы городов», – уточнили в энергокомпании.