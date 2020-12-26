Восходящая звезда «команды главы»: В «ДНР» арестовали близкого друга Пушилина

В «ДНР» арестовали Романа Трошина, близкого друга «главы республики» Дениса Пушилина. Об этом сообщается на Телеграм-канале «Донецкий абориген».

По информации в паблике, арест произошел 19 декабря.

«Восходящая звезда "команды главы", близкий друг Пушилина и помощник Алексея Муратова, руководитель ДНД (титушек) и "силовое обеспечение" политических акций и митингов ОДДР, председатель федерации кикбоксинга ДНР (чемпионские титулы, увы, нигде не подтверждены)... На выходе оказался банальным вымогателем и аферистом», – пишет «Донецкий абориген».

Как отмечается, Трошина задержал «УБОП МВД ДНР» из-за его «деятельности».

«На протяжении последних двух лет тот под видом "крыши" и "решения любых вопросов" в министерстве доходов и сборов и в силовых структурах брал с коммерсантов деньги. На данный момент подтверждено более 20 эпизодов, в которых доверчивые бизнесмены передавали Трошину ежемесячно безвозмездно суммы в десятках тысяч долларов. Проблема вскрылась по приходу налоговой на проверку на предприятия. Получив штрафы за незаконную деятельность, коммерсанты начали обращаться к "крыше", которая развела руками», – сообщают в паблике.

По мнению «Донецкого аборигена», Трошин – это всего лишь небольшой пример масштабной коррупции в высших «эшелонах власти» «ДНР».

«Нагло, беспринципно и жадно. И это просто лакей, засмотревшийся на хозяина, интересно было бы увидеть цифры "неприкосновенных" с политического олимпа, Муратовых, Краморов, Никаноровых и Лавреновых во главе с Пушилиным. Те ведь не магазинами и аптеками занимаются, у них целые государственные отрасли государственной экономики, экспорт в республику топлива и товаров, фармакология, энергетика, распоряжение государственным и муниципальным имуществом...», – заключают в паблике.