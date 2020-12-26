Много пострадавших: В «ДНР» перевернулся рейсовый автобус (Фото)

Сегодня, 26 декабря, в «ДНР» сохраняются сложные погодные условия, обстановка на дорогах крайне опасная. В соцсетях местные жители сообщают об аварии рейсового автобуса в районе Еленовки.

«Под Еленовкой перевернулся автобус "Докучаевск-Донецк", много пострадавших. Информация уточняется», – пишут дончане.

«ГАИ МВД ДНР» информацию о данном инциденте не сообщает, ограничиваясь общими предупреждениями об опасности на дорогах 26 и 27 декабря и просьбой не выезжать без особой необходимости за пределы населенных пунктов.

В соцсетях люди обсуждают обстановку и аварию с автобусом, и возмущаются, что транспорт постоянно ходит переполненным, а его техническое состояние неудовлетворительное.

«Самые ко#ченные водители Донецк – Докучаевск. Автобусы убитые в хлам все. И набивают всегда полный автобус стоячих. Вот и последствия!... Да еще и резина лысая... Ужас, бедные люди. Кто-то экономит свои деньги, а кто-то страдает!... Так как они набивают автобус стоящими до отказа. Сам год назад ездил в Докуч. Водитель по дороге набивает автобус так, что люди не могли выйти. Звонил перевозчикам, они ничего сделать не могут», – пишут в комментариях дончане.

Часть людей заступается за водителей, обвиняя в сложившейся ситуации владельцев-перевозчиков.