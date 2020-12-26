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Поздравили украинцев: Военный оркестр Воздушных Сил ВСУ исполнил рождественский хит «Щедрик» (Видео)

26.12.20 20:29
Фото: скриншот видео Facebook
Фото: скриншот видео Facebook

Военный оркестр Воздушных Сил ВС Украины 25 декабря в Виннице исполнил всемирно известный рождественский хит «Щедрик». Видео опубликовали на странице командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

«Военные музыканты Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВС Украины украсили рождественский вечер горожан "Щедриком" Леонтовича и хотят исполнить эту мелодию вместе с американскими коллегами, которые накануне поздравили украинцев этим всемирно известным произведением выдающегося украинского композитора», – говорится в сообщении.

Полную версию выступления военные музыканты Воздушных Сил обещают обнародовать к Рождеству 7 января.

Накануне оркестр ВВС США в Европе исполнил «Колядку колоколов», которая является англоязычной версией «Щедрика» Николая Леонтовича. Руководитель оркестра обратилась к украинцам с поздравлением с новогодними праздниками и заявила о поддержке «усилий в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины».

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