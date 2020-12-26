RU
Все новости

Круче, чем на площади в Донецке: В Макеевке зажгли автоелку (Видео)

26.12.20 20:53
Фото: скриншот видео из соцсетей
Фото: скриншот видео из соцсетей

В Макеевке автомобилисты составили фигуру в виде елки и одновременно включили свет в машинах. Видео яркого перфоманса, состоявшегося 25 декабря, появилось в соцсетях.

«Сегодня был побит рекорд по количеству машин – 178 в сравнении с прошлым годом, когда приехали 162», – сообщает местный паблик.

Жителям Макеевки и Донецка автоелка пришлась по душе. Многие считают, что она выглядела лучше, чем главная елка «республики», которую зажгли на площади Ленина в Донецке. Тем более что участники собрались, когда на дорогах сильный гололед и происходит множество ДТП.

«Класс, в такую погоду. Вы все молодцы... Лучше, чем на площади Ленина... Круче донецкой елочки... Реально лучше, чем на площади. Не елка в этом году – помойка полная... Крутяк вообще! Молодцы, Макеевка!», – пишут люди в комментариях к видео.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк