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Последствия непогоды: В Краматорске затопило подземный переход (Фото, видео)

26.12.20 21:20
Фото: пресс-служба Краматорского горсовета
Фото: пресс-служба Краматорского горсовета

Сегодня, 26 декабря, в Краматорске подтопило отдельные территории – это вызвано неблагоприятными погодными условиями. В частности, залило подземный переход. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

«Одним из проблемных объектов стал подземный переход на Новом Свете. Сейчас на месте работают сотрудники ГСЧС, Краматорского водоканала, КП "ДРУАС", чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия подтопления», – говорится в сообщении.

Из-за существенного ухудшения погодных условий в городе, как и в целом по региону, – сильная гололедица на дорогах..

«Задействована вся имеющаяся техника КП "ДРУАС". Также привлекается техника подрядных организаций. Дороги обрабатывают песчано-солевой смесью, а также соляным раствором. Ухудшение погодных условий было ожидаемым, обработка дорог выполнялась заранее, однако имеющейся техники, на данный момент, недостаточно. Ликвидации последствий непогоды сильно мешает дождь при минусовой температуре», – отметили в горсовете.

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