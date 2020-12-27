На 5% дороже: Ученые подсчитали стоимость новогоднего стола украинцев

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2021 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2020 только на 5,3% и составит 1706,09 грн. Об этом сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

По его словам, для оценки взяли новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата «Оливье» традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн. Это на 13,8% больше, чем при праздновании Нового 2020 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда есть колбаса – 70 грн за 0,5 кг, остальные составляющие:

0,5 кг зеленого горошка – 32,50 грн;

200 г соленых огурцов – 16,50 грн;

6 яиц – 14,50 грн;

180 г майонеза – 12 50 грн.

Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель, цены на которые по состоянию на конец 2020 снизились (кроме моркови), по сравнению с 2019-м на 23,5% (лук) и 30,1% (картофель).

На уровне прошлого года будет стоить салат «Сельдь под шубой» (1,5 кг) – 120,37 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Иные ингредиенты:

майонез (180 г) – 12,50 грн;

морковь (1 шт.) – 1,81 грн;

свекла (1 шт.) – 2,17 грн;

лук (1 шт.) – 1,19 грн;

картофель – 2,70 грн (2 шт.).

На 10-30% выросли расходы на мясные продукты. Стоимость их 2,5 кг на новогоднем столе составит 394,50 грн. Так, исходя из пол килограмма веса:

нарезка из сырокопченой колбасы «Салями» (0,5 кг) будет стоить 89,50 грн (+11,9% против цен 2019 года);

подбрюшина копченая – 100 грн (+25%);

биток из свинины свежий – 110,0 грн (+33,3 %)

Мясо птицы по состоянию на конец 2020 года является самым дешевым среди других видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 95 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) –38 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10-12%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 182,3 грн:

картофель (2 кг) – 19,30 грн;

грибы (1 кг) – 50 грн;

перец сладкий (0,5 кг) – 52,50 грн;

огурцы свежие (0,5 кг) – 22,50 грн;

помидоры свежие (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 70 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) – 9 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) – 24,95 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Алкогольные напитки:

бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) – 100 грн;

бутылка коньяка «Шабо» 5-летней выдержки (0,5 л) – 170 грн.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока «Садочок» придется заплатить 38,30 грн, за воду «Моршинская» (1,5 л) – 11,30 грн, за сладкую воду «Живчик» (2 л) – 27 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2176,09 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 грн.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» стоимость новогоднего стола на семью составит минимум 3358,4 руб. (1267 грн по местному курсу валют). Жители «ДНР» отмечают, что на новогодний стол им понадобится минимум 4-5 тыс. руб. (1539 – 1923 грн по местному курсу валют).