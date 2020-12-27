Все как с ума посходили: Новогодние цены в Славянске (Фото)

В этом году домашняя встреча Нового года для среднестатистической семьи в Славянске (Донецкая обл.) обойдется примерно в 3200 грн. Это с учетом новогоднего стола и украшенной елки, передает «Восточный вариант».

Прогнозы низкой покупательской способности во время пандемии не оправдались. Накануне анонсированного локдауна магазины и рыночные точки заполнены людьми.

В этом году цены на живые елки в Славянске варьируются от 200 до 600 грн. Искусственные стартуют от 300 грн – это высотой в 1 метр. Литая елка среднего размера будет стоить примерно 1500 грн. По сравнению с предыдущим годом, цены особо не поднимались.

Новогодних украшений на полках магазинов – на любой вкус и цвет. «Людей много приходит, разницы с предыдущими годами особо не заметно», – отмечает продавец Наталья.

Как рассказывают продавцы, на смену елочному дождику приходят банты и снежинки. Также среди популярных товаров – искусственные цветы пуансетии, бусы и игрушки из натуральных материалов. «Белых игрушек уже нет, все раскупили. 2021 год Белого быка, все как с ума посходили. Традиционные красные украшения в этот раз вообще никто не рассматривает, видимо, боятся "гнева" предстоящего года», – рассказывает продавец Ирина.

Цены на новогодние шарики зависят от диаметра, рисунка и материала. Стеклянные стоят от 20 до 180 грн за одну штуку. Пластиковые дешевле в разы – от 5 грн. Набор из 16 штук в среднем обойдется в 80 грн. Самая дешевая гирлянда на 100 лампочек – 40 грн.

А вот за популярные рождественские веночки придется отдать минимум 200 грн.

К новогоднему застолью готовятся заранее, составляя меню и список продуктов. В этом году новогодний стол для семьи из Славянска обойдется минимум 1700 грн.

Кошелек берегут акции в супермаркетах: цены на некоторые продукты снизились до 40%. На что точно повысились цены, так это на куриные яйца, один из ингредиентов большинства новогодних салатов. Сейчас в Славянске десяток яиц можно купить за 35 гривен. Это на 40% больше, чем неделю назад.

Цены на алкоголь не сильно изменились по сравнению с предыдущим годом. Бутылка игристого вина в среднем обойдется примерно в 100 грн. Напитки покрепче, например, коньяк стоит 150 грн за 0,5 л.

Как сообщалось ранее, в среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2021 для семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола 2020 только на 5,3% и составит 1706,09 грн. В «ЛНР» стоимость новогоднего стола на семью составит минимум 3358,4 руб. (1267 грн по местному курсу валют). Жители «ДНР» отмечают, что на новогодний стол им понадобится минимум 4-5 тыс. руб. (1539 – 1923 грн по местному курсу валют).