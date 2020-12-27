Сводка из зоны ООС за 26 декабря: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня, «ЛНР» и «ДНР» нарушений не обнаружили.

По данным штаба ООС, в Луганской области недалеко от села Березово (Старобельский р-н), незаконные вооруженные формирования «ЛНР» вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

«Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» и «ДНР» сообщают, что за истекшие сутки со стороны ВСУ нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано.