В Украине число заболевших COVID-19 уже более миллиона

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 6113 новых случаев COVID-19, из них – 277 детей и 153 медработника. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1674 человека;

летальных исходов – 72;

выздоровели – 6621 человек;

проведено тестирований – 24 978 (в том числе методом ПЦР – 19543, методом ИФА – 5435).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях», – отметил министр.

Таким образом, за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 025 989 человек, их них:

выздоровели – 658 538 человек (64% от всех заболевших);

на лечении – 349 677 человек (34%);

человек (34%); летальных исходов – 17 774 (1,7%);

проведено ПЦР-тестов – 5472989.

Количество заболеваний по регионам: