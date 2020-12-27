В Украине число заболевших COVID-19 уже более миллиона

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 6113 новых случаев COVID-19, из них – 277 детей и 153 медработника. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1674 человека;
- летальных исходов – 72;
- выздоровели – 6621 человек;
- проведено тестирований – 24 978 (в том числе методом ПЦР – 19543, методом ИФА – 5435).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях», – отметил министр.
Таким образом, за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 025 989 человек, их них:
- выздоровели – 658 538 человек (64% от всех заболевших);
- на лечении – 349 677человек (34%);
- летальных исходов – 17 774 (1,7%);
- проведено ПЦР-тестов – 5472989.
Количество заболеваний по регионам:
- м. Киев – 107204 случаи;
- Винницкая область – 21 960 случаев;
- Волынская область – 32 429 случаев;
- Днепропетровская область – 56893 случаи;
- Донецкая область – 34 929 случаев;
- Житомирская область – 38 494 случая;
- Закарпатская область – 27 828 случаев;
- Запорожская область – 51 703 случая;
- Ивано-Франковская область – 42 828 случаев;
- Киевская область – 57 331 случай;
- Кировоградская область – 8225 случаев;
- Луганская область – 9982 случая;
- Львовская область – 59 798 случаев;
- Николаевская область – 29 531 случай;
- Одесская область – 68962 случаи;
- Полтавская область – 34 600 случаев;
- Ровенская область – 40 295 случаев;
- Сумская область – 40 047 случаев;
- Тернопольская область – 33 452 случая;
- Харьковская область – 67 868 случаев;
- Херсонская область – 17 067 случаев;
- Хмельницкая область – 38 378 случаев;
- Черкасская область – 37 617 случаев;
- Черновицкая область – 39422 случаи;
- Черниговская область – 29 146 случаев.