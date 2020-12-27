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В Украине число заболевших COVID-19 уже более миллиона

27.12.20 09:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 6113 новых случаев COVID-19, из них – 277 детей и 153 медработника. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1674 человека;
  • летальных исходов – 72;
  • выздоровели – 6621 человек;
  • проведено тестирований – 24 978 (в том числе методом ПЦР – 19543, методом ИФА – 5435).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях», – отметил министр.

Таким образом, за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 025 989 человек, их них:

  • выздоровели – 658 538 человек (64% от всех заболевших);
  • на лечении – 349 677человек (34%);
  • летальных исходов – 17 774 (1,7%);
  • проведено ПЦР-тестов – 5472989.

Количество заболеваний по регионам:

  • м. Киев – 107204 случаи;
  • Винницкая область – 21 960 случаев;
  • Волынская область – 32 429 случаев;
  • Днепропетровская область – 56893 случаи;
  • Донецкая область – 34 929 случаев;
  • Житомирская область – 38 494 случая;
  • Закарпатская область – 27 828 случаев;
  • Запорожская область – 51 703 случая;
  • Ивано-Франковская область – 42 828 случаев;
  • Киевская область – 57 331 случай;
  • Кировоградская область – 8225 случаев;
  • Луганская область – 9982 случая;
  • Львовская область – 59 798 случаев;
  • Николаевская область – 29 531 случай;
  • Одесская область – 68962 случаи;
  • Полтавская область – 34 600 случаев;
  • Ровенская область – 40 295 случаев;
  • Сумская область – 40 047 случаев;
  • Тернопольская область – 33 452 случая;
  • Харьковская область – 67 868 случаев;
  • Херсонская область – 17 067 случаев;
  • Хмельницкая область – 38 378 случаев;
  • Черкасская область – 37 617 случаев;
  • Черновицкая область – 39422 случаи;
  • Черниговская область – 29 146 случаев.

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