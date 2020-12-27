В «Л-ДНР» 164 жителя заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в «ДНР» зарегистрировано 148 новых заболевших коронавирусом и 15 пациентов скончались, в «ЛНР» – 16 новых зараженных, о летальных случаях не говорится. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщают «минздравы республик».

Так, в «ДНР» за сутки проведено 243 исследования, из них выявлен 131 случай заболевания (53,9%) и у 17 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически.

«За сутки выявлено 92 случая пневмоний. Из них госпитализированы 66 пациентов. Всего на лечении 1800 пациентов с пневмониями, из них 634 на кислородной поддержке (+21 за сутки)», – говорится в сообщении «минздрава ДНР».

С начала пандемии «в республике» 14 671 случав заражения COVID-19, из них:

выздоровели – 8506 человек (58% от всех заболевших);

на лечении – 4848 пациентов (33%);

летальных случаев – 1317 (9%).

В «ЛНР» с начала пандемии 2059 случаев заражения коронавирусом, из них:

выздоровели – 1720 человек (84% от всех заболевших);

на лечении – 177 (9%);

летальных случаев – 162 (8%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 декабря – в Украине COVID-19 заболели 1 025 989 человек (658 538 пациентов выздоровели, 17 774– скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 26 декабря) – 34 585 случаев (выздоровели – 25 164 пациента, летальных случаев – 683), Луганской области (на 26 декабря) – 9 906 случаев (выздоровели – 6 771 пациент, летальных случаев – 267).