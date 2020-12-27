За год – на 13%: На Донетчине выросла заработная плата

В октябре на Донетчине средняя номинальная зарплата составила 13 544 грн, что по сравнению с предыдущим месяцем больше на 4,3%, по сравнению с октябрем 2019 года – на 13,3%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Реальная зарплата в октябре по сравнению с сентябрем выросла на 3,3%, по сравнению с октябрем 2019 года – на 10,2%.

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 ноября в области (без учета неподконтрольной Украине территории) достигла 921,4 млн грн. В течение октября долги увеличились на 102,8 млн грн или на 12,6%, по сравнению с 1 января 2020 года – на 62,9%.

Невыплаченная зарплата эквивалентна 19,0% фонда оплаты труда, начисленного за октябрь. Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях на 1 ноября составила 571,8 млн грн или 62,1% всех долгов по выплате зарплаты. Против задолженности на 1 октября это больше на 21,2%, по сравнению с 1 января 2020 года – на 15,8%.

Как сообщалось ранее, за 3 года средняя зарплата на Донетчине увеличилась на 60%.