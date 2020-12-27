45% и 55%: Численность населения на подконтрольной Донетчине и в «ДНР»

На подконтрольной Украине части Донетчины по состоянию на 1 ноября проживает около 1,86 млн человек, на неподконтрольной – около 2,3 млн чел., передают «Донецкие новости».

Так, Главное управление статистики в Донецкой области ведет учет на основании данных по всей области за 2014 год, корректируя их официальной информацией регистрации рождения, смерти и об изменении места жительства, произошедших на подконтрольной территории.

В этой связи, по данным облстата, в Донецкой области численность наличного населения на 1 ноября 2020 года составила 4 млн 106,8 тыс. человек. В течение января – октября число жителей уменьшилось на 24967 человек (без учета неподконтрольной территории), в том числе:

на 20368 (82%) вследствие естественного сокращения человек (разница между количеством живорожденных и количеством умерших);

на 4599 человек (18%) – за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и количеством выбывших за ее пределы).

В январе – октябре на подконтрольной части Донетчины родилось 9 281 детей, а умерли 29 649 жителей.

В своем учете управление статистики «ДНР» также отталкивается от данных 2014 года с учетом естественного и миграционного движения населения на основании данных «республиканских» отделов ЗАГС и «миграционной службы». В октябре 2019 года в «ДНР» проходила перепись населения, но ее результаты уже более года находятся в обработке.

По информации управления статистики «ДНР», на 1 ноября в «республике» насчитывается 2 млн 249 тыс. 320 человек наличного населения. Из них в городской местности проживает 95%, в сельской – 5%.

Наибольшие по численности города – Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево.

Численность населения в «ДНР» на 01.11.2020

Город (горсовет, с учетом поселков) Наличное население, чел. % от населения «ДНР» Донецк 937462 42% Макеевка 366531 16% Горловка 255325 11% Енакиево 116369 5% Харцызск 96888 4% Торез (после декоммунизации Чистяково) 74064 3% Снежное 64886 3% Шахтерск 56043 2% Ясиноватая 42682 2% Кировское (после декоммунизации Крестовка) 27229 1% Дебальцево 24846 1% Докучаевск 23406 1% Ждановка 12485 1%

Таким образом, на подконтрольной Донетчине проживает ориентировочно 45% населения всей области, в «ДНР» – 55%.