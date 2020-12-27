После пожаров: Тренд новогодней Луганщины – елки в горшочках (Видео)

Жители Луганщины привыкли встречать Новый год с живой сосной, ведь ею была засажены большая площадь области. Но в этом году после масштабных пожаров сгорело около 25 тыс. гектаров хвойного леса. Поэтому среди местных жителей сейчас пошла мода на елки в горшках. Этот тренд уже подхватили лесхозы и предприниматели.

«Не хотят резать, срезать деревья. Хотят, чтобы была жизнь. Ведь очень много леса сгорело. Это болью отзывается в душах людей. И погорельцев много приходит – покупают в горшочках», – поясняет продавец хвойных деревьев Ольга.

У Ольги на выбор около 20 видов хвойных пород. Голубые елки спрашивают чаще. Есть и экзотика – пигмеи, волнистые и иные разновидности.

Чаще всего Ольга принимала заказы в своем питомнике от муниципальных парков. Но за елками в горшках идут и жители квартир. «Чтобы она прижилась, дома порадовала, а дальше – радовала нас на дачном участке. Живая все-таки, и запах приятный», – делится покупатель.

При этом жители отмечают – цена на такие хвойные «колется». Самая маленькая сосна возрастом в 3 года, высотой менее метра – от 80 грн. Покупатели такие деревца планируют ставить прямо на новогодний стол. А сосна в 2 метра будет стоить более 1000 грн.

Продавцы же считают, что это тот случай, когда цена оправдана – ведь после праздников дерево можно оставить как комнатное растение или высадить во дворе. «Они могут расти при температуре 18-20 градусов в квартире. Но нежелательно их ставить около батареи. Периодически деревце нужно обрызгивать, создавая влажность – сосне нужна влажность в 60%. Также нужно поливать, но не заливать», – рассказывает Ольга.

Есть и вариант – деревья, собранные из веток. Их собирают во время санитарной чистки лесов. «Ствол можно использовать под древесину, а из ветвей получается очень красивая елка», – говорит лесник Северодонецкого лесничества Игорь Корниенко.

Традиционных срубленных елок на рынках Луганщины в этом году меньше, чем ранее. Но в лесхозе заверяют, что дефицита таких деревьев из-за пожаров нет, так как привозят их из лесничеств Донецкой и Харьковской областей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»