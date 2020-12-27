Возраст и стаж: С января стартует новый этап пенсионной реформы (Видео)

С начала 2021 года в Украине начнет осуществляться очередной этап пенсионной реформы. Он предусматривает одинаковый пенсионный возраст для всех (мужчин и женщин) и повышение страхового стажа.

«С 1 января право на пенсию будет иметь лица, которые достигли 60-летнего возраста и имеют страховой стаж в 28 лет», – сообщила Юлия Мочевинская, начальница отдела обслуживания граждан Мариупольского объединенного управления Пенсионного фонда Украины.

Изменения особенно коснутся женщин – в 2020 году они уходили на пенсию в 59,5 лет (мужчины – в 60 лет). Цель нового этапа пенсионной реформы – уровнять пенсионный возраст между гражданами. Теперь же и женщины, и мужчины имеют право выйти на пенсию в 60 лет.

В Европе уже давно работает такая система. «Во многих европейских странах на пенсию выходят в возрасте старше 60 лет – 62, 63, 65 и пр. Например, в Чехии – это 62 и 65 лет, а в Румынии – 62 и 63 года», – отмечает юристка Мариупольского городского Центра предоставления безоплатной вторичной правовой помощи Виктория Афонина.

В Пенсионном фонде Украины причину повышения пенсионного возраста связывают с демографическим кризисом. Пенсионный возраст повышается в связи с тем, что население страны сокращается быстрыми темпами. В ближайшие 5 лет население уменьшится еще на 18%, и соотношение между пенсионерами и работающими гражданами вырастет почти вдвое. В таких условиях повышение пенсионного возраста – неминуемо.

Если человек не имеет необходимого размера страхового стажа – его можно докупить. Но приобрести можно не более 5-ти лет. Для этого необходимо обратиться в налоговую службу по месту проживания.

Как сообщалось ранее, на 1 июля в Украине насчитывалось 11,2 млн пенсионеров при 10 млн официально работающих. В октябре средний размер пенсий составил 3393 грн (63% пенсионеров получают выплаты до 3000 грн). ПФУ наполняется из отчислений из заработных плат – взнос составляет 18,5% от зарплаты. Сейчас каждый работающий отчисляет в Пенсионный фонд ежемесячно в среднем 1 850 грн. То есть собственными средствами ПФУ можем обеспечивать пенсию лишь на 1 850 грн. На покрытие дефицита ПФУ в проекте госбюджета на 2021 год заложено более 203,8 млрд грн.

Напомним, в Украине применяется 10-кратное соотношение минимальной и максимальной пенсии. С 1 июля минимальная пенсия составляет 1 712 грн, в декабре 2021 года она планируется на уровне 1877 грн.

В 2021 году будет 5 этапов повышения пенсии для разных категорий. В течение следующего года пенсия увеличится у каждой категорий пенсионеров, у некоторых – дважды. В декабре 2021 года минимальная пенсия планируется на уровне 1877 грн.

Если для выхода на пенсию не хватает страхового стажа – его можно докупить, иначе человек в 65 лет будет иметь право не на пенсию, а на социальное пособие.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «TV-7 Мариуполь»