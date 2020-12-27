На КПВВ «Новотроицкое» до сих пор нельзя сдать тест на COVID-19

Если в Луганской области тест на коронавирус можно на платной основе сдать сразу на КПВВ «Станица Луганская», то на КПВВ «Новотроицкое» такой возможности до сих пор нет. Но зато здесь бесплатно тестируют в месте обсервации. Об этом рассказал координатор программ БФ «Восток SOS» Евгений Васильев.

«При пересечении КПВВ "Новотроицкое", если вы не смогли установить приложение "Вдома", то вас отправят на обсервацию. А вот уже в месте обсервации вам сделают бесплатный тест на коронавирус. И только после отрицательного его результата человек может сократить период обсервации. Но все равно он там пробудет минимум 3 дня, а то и больше. Если же тест положительный, то человека направляют в больницу на лечение», – сказал он.

Васильев отметил, что в декабре они с мониторами посещали место обсервации в Донецкой области. «Оно обрадовано, там тепло. Есть вода, людей кормят. И там даже есть интернет», – рассказал он.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области прибывших из «ДНР», которые не смогли установить приложение «Вдома» для самоизоляции, отправляют на обсервацию в учреждение, которое находится в селе Острый.

Напомним, в Донецкой области работают 5 аккредитованных МОЗ лабораторий по тестированию на коронавирус, результаты которых заносятся в приложение «Вдома».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам эфира «Громадського радіо»