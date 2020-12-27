«Артемсоль» останавливает добычу

В Донецкой области ГП «Артемсоль» (г. Соледар) останавливает свою работу на 3 недели. В письме Минэкономики коллектив говорит, что «работают в режиме сокращенного рабочего времени» с 2018 года – и что за год было 4 руководителей предприятия, передает «Вільне радіо».

О текущей ситуации на ГП «Артемсоль» рассказали представители профсоюза этого соледобывающиго предприятия в письме к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко. «На данный момент на предприятии нет "массового увольнения шахтеров" и "закрытия шахт" – мы работаем силами всех рудников и работников в режиме сокращенного рабочего времени, применяемого на предприятии с 2018 года», – говорится в обращении.

Один из шахтеров на условиях анонимности подтвердил, что по сокращенному рабочему графику здесь работают уже более 2 лет. «Такой график назначается приказом на 2 недели и на неделю ежемесячно, а в последнее время – вообще на целый месяц. В основном, это процентная ставка от 0,73 до 0,85 от рабочего времени. То есть люди, которые должны работать 8 часов, работают по 7 часов. Или у горняков это один дополнительный выходной. Работающие в шахте – работают на поверхности на один час меньше», – объясняет мужчина.

Для этого рабочие пишут заявления с просьбой перевести их на сокращенную рабочую неделю. «Составляют приказ и спускают на шахту директорам для выполнения, формулировка звучит так: "В связи с временными экономическими сложностями на предприятии прошу вас перевести на сокращенную рабочую неделю..." – такие заявления рабочие пишут», – говорит шахтер.

По его мнению, это все происходит потому, что реализация продукции не соответствует производственным мощностям предприятия: добывают больше, чем могут продать. Также сокращают количество работников.

«Сейчас прошла акция по сокращению пенсионеров с финансовой для них выгодой: 10-50 тыс. грн выплачивали тем пенсионерам, которые ушли на пенсию (но тем, у кого стаж не менее 10 лет на предприятии). На их места никого не принимают», – рассказывает работник ГП.

По его словам, борьба профсоюзы не дает серьезных результатов. Простои предприятия от одного до нескольких недель в текущем году происходили неоднократно. «Только раньше оставалась какая-то шахта, и если получали наряд, то эта шахта запускалась и работала. Весной каждого месяца мы стояли примерно по 2 недели: пол марта работаем – пол марта стоим, неделю отработали, снова 2 недели стоим», – рассказывает рабочий соледобывающие предприятия.

Одна из сотрудниц сообщила, что с конца декабря предприятие не будет работать в течение трех недель. «У нас нерабочий день, отныне мы на "каникулах", на 3 недели. У нас "Артемсоль" полностью не работает, даже шахты»", – говорит женщина.

В отделе снабжения сообщили, что иногда работают отдельные подразделения предприятия. «Периодически работают то один отдел, то другой, то бухгалтерия. А так нет, не работают», – сказал сотрудник ОМТС.

За год на ГП «Артемсоль» сменились 3 директора, четвертого назначили в октябре. В письме к министру экономики работники отмечают, что приветствуют смену менеджмента и назначение Виктории Луценко руководителем предприятия. В обращении говорится, что «с ее приходом на предприятии прошла перезагрузка и налажен социальный диалог между администрацией и профсоюзной организацией».

Профсоюз ГП «Артемсоль» заявляет о манипуляции фактами, с которыми сталкивается предприятие в последнее время: «Истерика в интернет-изданиях идет не от трудового коллектива, как многим хотелось бы видеть, а связана с лобби отдельных участников рынка», – пишут министру.

Коллектив предприятия говорит и о ряде накопившихся проблем: необходимо заменить устаревшее фасовочное оборудование, обновить ассортимент фасованной продукции. А также искать пути, как снизить себестоимость продукции и повысить ее рентабельность.

Накануне Кабмин принял решение о возобновлении приватизации на объектах большой приватизации. В 2021 правительство планирует получить от приватизации крупных государственных предприятий около 12 млрд грн. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, приватизация – это «серьезный удар по коррупции и интересах людей, которые привыкли зарабатывать на государственных предприятиях».

Правда, пока не известно – выставят ли в 2021 году снова на приватизацию ГП «Артемсоль».

Как сообщалось ранее, в марте Кабмин принял решение приватизировать ГП «Артемсоль». Глава тогдашнего правительства Алексей Гончарук назвал «Артемсоль» и еще ряд предприятий «коррупционной кормушкой» и именно этим объяснял необходимость продать актив. Тогда более сотни возмущенных жителей Соледара вышли на митинг против приватизации, поскольку «Артемсоль» – градообразующее предприятие, и большинство горожан работает именно там. Митингующие заявляли, что коррупция ГП из-за того, что «кабинет министров направляет разных людей, чтобы обанкротить предприятие».

Позже Верховная Рада приняла закон о приостановлении большой приватизации в Украине на период карантина. Решением от 21 октября Кабинет министров Украины убрал из перечня объектов, которые должны приватизировать, государственное предприятие «Артемсоль».

Добавим, в ноябре 2019 года «Артемсоль» оштрафовали более чем 13 млн грн за манипуляцию с ценами в договорах. Кроме того, чиновники госпредприятия фигурируют в деле о вымогательстве денег с победителей тендеров.