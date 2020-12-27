Уровень преступности в Донецкой области составляет 48 уголовных правонарушений на 10 тыс. населения и является одним из самых низких в стране. Об этом отчитался начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.

«Донетчина вошла в четверку областей с низким уровнем преступности. Этому способствовали более эффективное взаимодействие с громадами и организациями, развитие совместных проектов, а также внедрение упрощенного порядка досудебного расследования уголовных проступков в форме дознания», – заявил Семенишин.

Так, в 2020 году в полицию за помощью обратилось более 390 тыс. граждан, что на 17 тыс. больше, чем в прошлом году.

Среднее время прибытия наряда полиции на место – 9 минут. По словам Семенишина, Донетчина входит в пятерку регионов по качеству реагирования на вызовы.

В этом году полицейские пресекли деятельность 19 организованных преступных групп, из незаконного оборота изъято:

67 единиц огнестрельного оружия;

более 100 гранатометов;

1380 гранат;

117 тыс. патронов;

147 кг взрывчатки.

В рамках борьбы с распространением наркотиков задокументировано 2000 преступлений, к ответственности привлечено более 800 человек. Изъято наркотиков на 16 млн грн.

В суд направлено 229 уголовных производств в сфере экономики. Злоумышленниками нанесен ущерб на сумму более 255 млн грн, в ходе досудебного расследования возмещено более 164 млн убытков. Кроме того, задокументировано более 200 фактов незаконной вырубки леса, закрыто 20 игорных заведений, из которых изъято более 460 единиц игрового оборудования, разоблачены 2 масштабных группировки, которые изготавливали и реализовали алкогольный фальсификат.