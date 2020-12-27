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Донетчина и Луганщина: На Донбассе новые случаи заражения COVID-19 и смерти (Карта)

27.12.20 16:11

За прошедшие сутки, 26 декабря, в Донецкой области еще 343 больных коронавирусной болезни, среди которых 14 детей, на Луганщине – 76 новых заразившихся.

Как сегодня, 27 декабря, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, среди новых 343 заболевших:

  • 98 – в Мариупольской ОТГ;
  • 97 – в Славянской ОТГ;
  • 40 – в Краматорской ОТГ;
  • 30 – в Светлодарской ОТГ;
  • 19 – в Бахмутской ОТГ;
  • 16 – в Покровской ОТГ;
  • 9 – в Константиновской ОТГ;
  • 6 – в Черкасской ОТГ;
  • по 5 – в Соледарской и Часовоярской ОТГ;
  • 4 – в Андреевской ОТГ;
  • 3 – в Мироградской ОТГ;
  • по 2 – в Сартанской, Северской, Никольской и Лиманской ОТГ;
  • по 1 – в Гродовской, Белозерской и Очеретинской ОТГ.

С начала пандемии в регионе подтверждены 34 928 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 25 164 человек (72% от всех заболевших);
  • на лечении – 9 081 пациентов (26%);
  • летальных случаев – 683 (2%).

В Луганской области вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 81-летняя жительница Северодонецка и 74-летний житель Кременского района.

По данным Луганской облгосадминистрации, в регионе среди 76 новых случаев COVID-19:

  • Лисичанск – 12;
  • Рубежное – 7;
  • Северодонецк – 14;
  • Кременской район – 4;
  • Новопсковский – 15;
  • Попаснянский – 10;
  • Станично-Луганский – 6;
  • Старобельский – 8.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 9982 человек, из них:

  • выздоровели – 6818 (68% от всех заболевших);
  • на лечении – 2895 (29%);
  • летальных случаев – 269 (3%).

С начала пандемии в области заболели 404 ребенка в возрасте до 17 лет, из них выздоровели 251.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 декабря – в Украине COVID-19 заболели 1 025 989 человек (658 538 пациентов выздоровели, 17 774– скончались).

В «ДНР» – 14 671 заболевших (выздоровели – 8506 человек, скончались – 1317), в «ЛНР» – 2059 заболевших (выздоровели – 1720 человек, скончались – 162).

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