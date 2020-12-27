Донетчина и Луганщина: На Донбассе новые случаи заражения COVID-19 и смерти (Карта)

За прошедшие сутки, 26 декабря, в Донецкой области еще 343 больных коронавирусной болезни, среди которых 14 детей, на Луганщине – 76 новых заразившихся.
Как сегодня, 27 декабря, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, среди новых 343 заболевших:
- 98 – в Мариупольской ОТГ;
- 97 – в Славянской ОТГ;
- 40 – в Краматорской ОТГ;
- 30 – в Светлодарской ОТГ;
- 19 – в Бахмутской ОТГ;
- 16 – в Покровской ОТГ;
- 9 – в Константиновской ОТГ;
- 6 – в Черкасской ОТГ;
- по 5 – в Соледарской и Часовоярской ОТГ;
- 4 – в Андреевской ОТГ;
- 3 – в Мироградской ОТГ;
- по 2 – в Сартанской, Северской, Никольской и Лиманской ОТГ;
- по 1 – в Гродовской, Белозерской и Очеретинской ОТГ.
С начала пандемии в регионе подтверждены 34 928 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 25 164 человек (72% от всех заболевших);
- на лечении – 9 081 пациентов (26%);
- летальных случаев – 683 (2%).
В Луганской области вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 81-летняя жительница Северодонецка и 74-летний житель Кременского района.
По данным Луганской облгосадминистрации, в регионе среди 76 новых случаев COVID-19:
- Лисичанск – 12;
- Рубежное – 7;
- Северодонецк – 14;
- Кременской район – 4;
- Новопсковский – 15;
- Попаснянский – 10;
- Станично-Луганский – 6;
- Старобельский – 8.
За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 9982 человек, из них:
- выздоровели – 6818 (68% от всех заболевших);
- на лечении – 2895 (29%);
- летальных случаев – 269 (3%).
С начала пандемии в области заболели 404 ребенка в возрасте до 17 лет, из них выздоровели 251.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 27 декабря – в Украине COVID-19 заболели 1 025 989 человек (658 538 пациентов выздоровели, 17 774– скончались).
В «ДНР» – 14 671 заболевших (выздоровели – 8506 человек, скончались – 1317), в «ЛНР» – 2059 заболевших (выздоровели – 1720 человек, скончались – 162).