Перевернулся автобус: В «ДНР» сообщили о пострадавших в аварии

В «МЧС ДНР» подтвердили дорожную аварию с участием пассажирского автобуса, которая произошла вчера, 26 декабря, на трассе между Донецком и Докучаевском.

«В Ленинском районе Донецка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Водитель автобуса "Эталон" не справился с управлением и совершил опрокидывание автобуса на бок. В результате ДТП пострадало 4 человека, из них один ребенок», – говорится в сегодняшнем сообщении «МЧС ДНР».

Спасатели добавили. что инцидент произошел 26 декабря на участке автодороги М-20. Автобус следовал по маршруту «Донецк – Докучаевск».

Напомним, что первыми о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях. Правда, говорилось, что авария произошла под Еленовкой.