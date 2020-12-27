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Перевернулся автобус: В «ДНР» сообщили о пострадавших в аварии

27.12.20 17:51
Авария с участием автобуса «Донецк – Докучаевск»
Авария с участием автобуса «Донецк – Докучаевск»

В «МЧС ДНР» подтвердили дорожную аварию с участием пассажирского автобуса, которая произошла вчера, 26 декабря, на трассе между Донецком и Докучаевском.

«В Ленинском районе Донецка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Водитель автобуса "Эталон" не справился с управлением и совершил опрокидывание автобуса на бок. В результате ДТП пострадало 4 человека, из них один ребенок», – говорится в сегодняшнем сообщении «МЧС ДНР».

Спасатели добавили. что инцидент произошел 26 декабря на участке автодороги М-20. Автобус следовал по маршруту «Донецк – Докучаевск».

Напомним, что первыми о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях. Правда, говорилось, что авария произошла под Еленовкой.

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