Со звездой из «ГАИшников»: В «ЛНР» сложили свою автоелку (Фото)

Сегодня, 27 декабря, в неподконтрольном украинской власти Луганске водители составили новогоднюю елку из более чем 120 автомобилей, передают местные интернет-ресурсы.

Мероприятие, как и в прошлом году, прошло на парковке у сгоревшего в 2014-м в результате обстрелов здания гипермаркета «Эпицентр».

«Фигуру новогодней елки украсила пятиконечная звезда, выстроенная из автомобилей ГИБДД МВД ЛНР», – отмечают участники.

Отметим, что автоелка «ЛНР» «короче», чем сложили ее аналог в «ДНР» (178 машин).

Как сообщалось ранее, в Мариуполе автомобилисты составили фигуру в виде ангела.