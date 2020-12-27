С быками и Дедами Морозами: В Мариуполе курсируют новогодние вагоны (Фото, видео)

В Мариуполе коммунальный транспорт украсили новогодней иллюминацией. На троллейбусах, трамваях и автобусах засияли новогодние элементы, в частности, символ 2021 года – бык, передает «Сайт города Мариуполя».

«Если бы в Украине устраивали конкурс, некоторые мариупольские трамваи по оригинальности украшения вообще могли бы претендовать на звание лучших», – в этом уверена начальник вагонно-ремонтных мастерских Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления Нина Канунникова.

Вагоны в мастерских МТТУ готовили к праздникам целый месяц. Через систему «Прозорро» закупили сотни метров неоновой ленты и гирлянды.

Слесарь-электрик МТТУ по должности и художница в душе Ольга Байталжи при участии мариупольца Александра Гаврилова разработала эскизы и работала с неоновой лентой. Это оказалось не так просто. «Эту ленту можно обрезать не там, где хочется. Она идет по метражу. Если отрежешь чуть меньше или чуть больше, она гореть не будет. Нужно было все разметить, расчертить, потом сделать металлические каркасы, а потом – прикрепить», – рассказала Ольга.

Устанавливая неоновые фигурки на фасады трамваев, ее коллега Евгений Якунин отметил, что всегда готов поддержать интересную инициативу. Работа не пугала даже тогда, когда приходилось работать сверхурочно – 12 часов в день. «Было такое, что и до ночи оставались в цехе. Хотели, как можно быстрее, успеть. Времени у нас было катастрофически мало», – вспоминают Ольга и Евгений и благодарят всех сотрудников мастерских, которые им помогали.