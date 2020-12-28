Нормальный ответ патриота: Кравчук поддержал идею Зеленского о массовой мобилизации

Заявление президента Владимира Зеленского о возможной массовой мобилизации при вероятном нападении России на Украину является «нормальной реакцией патриота». Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, передает «Украина 24».

«Любой ответ связан с вопросом, который ставит журналист. Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю, и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе», – сказал Кравчук.

По его словам, «президент не мог ответить иначе».

«И когда мы сейчас с вами начнем делать попытку перевести это в чисто практическую плоскость, как я слышу, говорят некоторые наши, в частности, должностные лица – то до этого еще очень далеко. Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто встал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю», – подчеркнул Кравчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус» заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма будет «большая война» и всеобщая мобилизация мужчин и женщин. В СНБО считают, что массовая мобилизация населения Украины в случае нового нападения России – нереалистична, поскольку большинство украинцев к этому не готовы ни идеологически, ни практически.