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В масках, без объятий и песен: Украинцам дали советы по безопасной встрече Нового года

28.12.20 08:56

Поскольку опасность COVID-19 не миновала, лучший способ провести зимние праздники – это остаться дома в тесном семейном кругу. Такую главную рекомендацию по встрече Нового года в условиях пандемии дал Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Если вы все же решили организовать вечеринку или пойти в гости, придерживайтесь простых советов, чтобы уменьшить риски распространения вируса:

  • помните: если чувствуете себя плохо – оставайтесь дома. Это нормально, если вы отмените или перенесете вечеринку;
  • если приглашаете гостей к себе домой, продумайте все меры, чтобы сделать вечеринку безопасной и заранее сообщите правила гостям;
  • ограничьте количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции. Как бы это не звучало печально, но постарайтесь избегать прямого контакта с другими, как то рукопожатие и объятия;
  • по возможности празднуйте на открытом воздухе. Если же вечеринка будет проходить в помещении, не забывайте регулярно его проветривать;
  • просите гостей носить маски, кроме приемов пищи и питья. Следите, чтобы маска закрывала и нос и рот. Попросите гостей иметь запасные маски, или же приобретите, чтобы при необходимости дать их гостям;
  • позаботьтесь, чтобы гости тщательно и часто мыли руки – покажите где ванная, обеспечьте достаточное количество мыла и одноразовых полотенец, антисептиков с содержанием не менее 60% спирта;
  • призывайте гостей не петь и не кричать, особенно в помещении. Снизьте громкость фоновой музыки, чтобы людям не приходилось громко кричать или говорить, чтобы их услышали;
  • надевайте маску, когда готовите. По возможности ограничьте пребывание и скопление гостей в местах, где готовят пищу, например, на кухне или у гриля. Ограничьте количество людей, которые будут подавать блюда, и следите, чтобы при этом они были в маске;
  • дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы совместного пользования в перерывах между использованием.

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