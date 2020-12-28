В масках, без объятий и песен: Украинцам дали советы по безопасной встрече Нового года

Поскольку опасность COVID-19 не миновала, лучший способ провести зимние праздники – это остаться дома в тесном семейном кругу. Такую главную рекомендацию по встрече Нового года в условиях пандемии дал Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Если вы все же решили организовать вечеринку или пойти в гости, придерживайтесь простых советов, чтобы уменьшить риски распространения вируса: