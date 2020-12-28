В масках, без объятий и песен: Украинцам дали советы по безопасной встрече Нового года

Поскольку опасность COVID-19 не миновала, лучший способ провести зимние праздники – это остаться дома в тесном семейном кругу. Такую главную рекомендацию по встрече Нового года в условиях пандемии дал Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Если вы все же решили организовать вечеринку или пойти в гости, придерживайтесь простых советов, чтобы уменьшить риски распространения вируса:
- помните: если чувствуете себя плохо – оставайтесь дома. Это нормально, если вы отмените или перенесете вечеринку;
- если приглашаете гостей к себе домой, продумайте все меры, чтобы сделать вечеринку безопасной и заранее сообщите правила гостям;
- ограничьте количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции. Как бы это не звучало печально, но постарайтесь избегать прямого контакта с другими, как то рукопожатие и объятия;
- по возможности празднуйте на открытом воздухе. Если же вечеринка будет проходить в помещении, не забывайте регулярно его проветривать;
- просите гостей носить маски, кроме приемов пищи и питья. Следите, чтобы маска закрывала и нос и рот. Попросите гостей иметь запасные маски, или же приобретите, чтобы при необходимости дать их гостям;
- позаботьтесь, чтобы гости тщательно и часто мыли руки – покажите где ванная, обеспечьте достаточное количество мыла и одноразовых полотенец, антисептиков с содержанием не менее 60% спирта;
- призывайте гостей не петь и не кричать, особенно в помещении. Снизьте громкость фоновой музыки, чтобы людям не приходилось громко кричать или говорить, чтобы их услышали;
- надевайте маску, когда готовите. По возможности ограничьте пребывание и скопление гостей в местах, где готовят пищу, например, на кухне или у гриля. Ограничьте количество людей, которые будут подавать блюда, и следите, чтобы при этом они были в маске;
- дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы совместного пользования в перерывах между использованием.