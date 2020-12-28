На новогодние праздники: «Укрзализныця» назначила 17 дополнительных поездов

«Укрзализныця» предложила более 1,6 млн мест в поездах дальнего следования и скоростных поездах на период новогодне-рождественских праздников, в том числе в дополнительных составах на Донетчину. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Основная нынешняя тенденция – пассажиры покупают билеты не заранее, а ближе к дате путешествия. Например, только за 22-23 декабря было реализовано более 80 тыс билетов», – отмечают в компании.
В этом году «Укрзализныця» дополнительно назначила 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников на самых популярных направлениях, в том числе в Донецкую область:
- №136 / 135 Киев – Покровск – Авдеевка (курсирует через Покровск, Межевую, Днепр, Знаменку, Смелу (станция им. Т. Г. Шевченко), Мироновку);
- №70 / 69 Мариуполь – Львов (курсирует через Запорожье, Днепр, Знаменку, Мироновку, Хмельницкий, Тернополь);
- №141 / 142 Львов – Бахмут (курсирует через Ковель, Сарны, Коростень, Житомир, Киев, Миргород, Харьков).