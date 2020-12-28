Когда к нам вернется цивилизация: В Луганске изменили график работы лифтов

В «ЛНР» в Луганске в Новый год и Рождество будут работать круглосуточно лифты.

Как сообщает пресс-служба «администрации» Луганска, лифты в многоквартирных домах будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 на 2 января, а также с 6 на 7 января.

В остальные дни режим работы стационарных подъемников города останется прежним – с 7:00 до 21:00 (по местному времени), и перед началом действия комендантского часа лифты будут отключать.

В соцсетях местные жители комментируют данную новость, высказывая возмущения:

Виталий: «Раз в году, как НГ, мы пользуемся лифтом круглосуточно. Ах, какая прелесть! 21 век! Даешь еще воду 24 часа в сутки»;

Светлана: «Робкими шагами возвращаемся в цивилизацию, ура!»;

Андрей: «То, что должно быть обыденным, выставляют, как какое-то новшество»;

Сергей: «Они должны работать круглосуточно всегда. Вообще-то»;

Наталья: «Когда у нас будет хоть что-то для людей, когда к нам вернется цивилизация? Когда лифт будет работать круглосуточно? Как и положено»;

Василиса: «А еще это очень бесит летом. Когда жара такая, что с коляской выйти бы погулять на свежий воздух часов в 20:00-21:00, но лифт, который отключается то в 21, то в 20:30, все эти планы перечеркивает».

Есть ряд комментариев от молодежи – некоторые не помнят, когда лифты работали круглосуточно, отмечая, что «так лифты вроде всегда до 21:00 работали».

В иных городах неподконтрольной украинским властям части Луганщины не введены даже такие поблажки для людей: «А в Стаханове из 160 лифтов работает три-четыре от силы. Как растянули 25 лет назад оборудование, и по сей день в шахтах тихо…А Алчевске остались только лифтовые шахты, забитые старыми дверьми. Стыд и позор. Мы же теперь не в Совке… А в Алчевске лифты просто есть и все. Они безопасные… А в Перевальске мы хотя бы доживем до того времени, когда отремонтируют лифты? Получали квартиры мы, будучи молодыми. А теперь без лифта тяжело моим ровесникам подниматься на верхние этажи… Спасибо. Мы рады за Луганск. А лифты Алчевска?».