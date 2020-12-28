Коронавирус в «Л-ДНР»: Появились новые данные

В «ДНР» за сутки не умер ни один человек с COVID-19, в «ЛНР» – три летальных случая. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«27 декабря исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – заявили в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 28 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 14 671:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 848 пациентов;

выздоровели – 8 506 человек;

летальных случаев – 1 317.

Также в «ДНР» за сутки выявлено 79 случаев пневмоний, что на 13 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 38 человек. Всего на лечении находятся 1 782 пациента с пневмониями, из них 642 – на кислородной поддержке (+17 за сутки).

В «ЛНР» сообщают о трех летальных случаях от COVID-19 за сутки.

«Зарегистрировано три летальных случая», – заявили в «минздраве ЛНР».

В целом в «ЛНР» с начала пандемии медики зарегистрировали 170 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.