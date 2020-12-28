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В соцсети показали, как выглядит Донецк в последние дни уходящего года (Фото)

28.12.20 09:14
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка в Facebook делятся фотографиями города в последние дни уходящего года.

Дончанин Александр Валентинович показал «родные городские пейзажи и небольшое фото-ассорти последних дней уходящего года». Мужчина продемонстрировал супермаркет «Обжора», остановку «Ветка», композицию на Шахтерской площади, городские автобусы, прохожих на улицах:

А местный фотограф Евгения Карпачева показала пернатых обитателей Донецка. Дончанка побывала на прудах Кирша, где запечатлела зимующих там лебедей и уток:

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