Недограждане: Обладатели российских паспортов из «Л-ДНР» имеют проблемы в РФ

При получении российского паспорта жители «ЛНР» и «ДНР» не становятся полноценными гражданами РФ, т.к. они не имеют прописку (регистрацию места жительства) на территории России. А без прописки они лишены возможности получать российские пенсии, банковские карты, регистрировать в РФ родившихся детей, использовать для работы авто с «республиканскими» номерами и пр. Об этом в интервью российскому изданию рассказала «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.

После получения паспорта РФ житель «Л-ДНР» должен получить российский СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета. «Это аналог украинского ИНН, по которому идентифицируют человека. Он выдается бесплатно, обязательно – личное присутствие. Получить его можно как в пенсионном фонде, так и в многофункциональном центре (МФЦ). В первом случае его вам выдадут сразу, во втором – придется подождать… А получив СНИЛС, можно создать учетную запись на сайте Госуслуги (получение документов, выписок и пр.)... Можно жить и с неподтвержденной учетной записью, но количество функций портала для такой категории граждан тогда будет очень ограниченным», – отметила Селиванова.

Также обладатель российского паспорта может получить полис медицинского страхования. Но по нему медуслуги предоставляются только на территории России.

А вот на российскую пенсию жителям «Л-ДНР» рассчитывать не приходится, даже если они по паспорту – граждане РФ. «Надежды граждан, что при получении паспорта РФ они будут получать пенсии в ДНР и России, а то еще и в Украине, напрасны. Для получения пенсии в РФ нужно быть зарегистрированным на ее территории», – подчеркнула «депутат».

Также без регистрации (прописки) в РФ не выдадут банковскую карту, но просто банковский счет открыть можно.

Жители «ЛНР» и «ДНР» с росспаспортами не могут регистрировать в РФ своих родившихся детей. «Оказалось, что наши граждане без регистрации на территории РФ не могут зарегистрировать в России ребенка и свидетельство о рождении там получить они тоже не могут. То есть зарегистрировать ребенка они могут только на территории республики. При этом наши граждане при регистрации актов гражданского состояния (рождение, бракосочетание, развод, смерть) должны предъявлять паспорт ДНР или украинский, то есть тот документ, в котором есть отметка об их регистрации на территории республики… Согласно российского законодательства, ребенок получает гражданство РФ, если оба родителя на момент его рождения имели российское гражданство. Но, к сожалению, в свидетельстве о рождении у его родителей указано гражданство – ДНР», – сетует Селиванова.

Жителям, которым вскоре исполнится 20 или 45 лет и нужна замена фото в паспорте РФ, вынуждены дополнительно получать загранпаспорт. Это тоже связано с отсутствием у «республиканцев» прописки в России – для таких людей вклейка фото в паспорт, замена паспорта осуществляется в течение 30 дней (для полноценных граждан – 10 дней). То есть они смогут въехать в РФ для данных процедур, но паспорт у них изымут на время, и они не смогут вернуться в «Л-ДНР» – их просто не выпустят российские пограничники. Наличие «паспорта Л-ДНР» не спасает. «По законам РФ, граждане с множественным гражданством, а к ним-то и относятся граждане ДНР, получившие российское гражданство, могут пересекать границу с РФ только по российскому паспорту. Эти разъяснения дает федеральная служба безопасности РФ. Все эти сложности легко решаются, если у вас на руках есть загранпаспорт РФ. По нему вы беспрепятственно можете пересекать границу РФ и в одну, и в другую сторону. Дается он на 5 лет и стоит 2000 руб. (770 грн по местному курсу валют, – ред.) для взрослых и детей старше 14 лет, 1000 руб. (385 грн) – для ребенка до 14 лет», – пояснила Селиванова.

Наличие паспорта РФ не решает в России и проблему автовладельцев с «республиканскими» номерами на машинах. «Возникает вопрос: может ли гражданин РФ, коим стали вы, но у которого нет регистрации в российском паспорте, ездить с номерами и правами ДНР? Да, может. Но только в том случае, если машина не используется для трудовой деятельности. Имейте ввиду: если в российском паспорте нет регистрации, вы не являетесь резидентом РФ, соответственно, можете заезжать и выезжать в Россию на номерах ДНР», – отметила Селиванова.

А если человек получил прописку (регистрацию) в РФ, пусть даже и фиктивную, то вопрос с «республиканскими» автономерами усложняется. «С того момента, как вы поставили постоянную российскую регистрацию в паспорте, при въезде нужно растаможить автомобиль или же платить пошлину – авансовый платеж, в качестве гарантии того, что вы вывезете авто. Временная регистрация вас от этого освобождает», – продолжила «республиканка».

Вопрос регистрации тоже непростой, несмотря на то, что интернет пестрит предложениями для жителей «Л-ДНР» о продаже фиктивных прописок. Главный нюанс – при наличии прописки мужчины подлежат воинскому учету, а значит – и призыву в армию. «Кто-то делает регистрацию, кто-то – нет. Здесь важно помнить одно: постоянная регистрация предполагает воинский учет. Если вы делаете регистрацию в РФ, а при этом постоянно проживаете в ДНР, то это фиктивная регистрация, а потому будьте готовы к штрафу в случае выявления этого факта», – акцентировала Селиванова.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» уже около 200 тыс. жителей получили российские паспорта.