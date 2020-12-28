Сводка из зоны ООС за 27 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 6 обстрелов и 1 пролет БПЛА. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все нарушения были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Вблизи Водяного, что на Приазовье, НВФ применили минометы калибрами 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин был быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Из миномета калибром 82 мм и стрелкового оружия противник совершил обстрел и неподалеку Лебединского, а у Марьинки вел огонь из стрелкового оружия. Недалеко от Авдеевки противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня НВФ применили БПЛА, но оперативные действия украинских средств РЭБ остановили дальнейшее его использование.

Из-за нарушения прекращения огня противником украинские военные открывали огонь в ответ.

С начала текущих суток, 28 декабря, было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельным, поэтому огонь украинские военные не открывали.

В «ДНР» сообщают, что «войска Украины за сутки два раза нарушили условия дополнительных мер по усилению перемирия. Зафиксирован обстрел с применением 120-миллиметровых мин на юге. Под огонь попали окрестности села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.). Еще одно нарушение допмер отмечено в районе села Водяное под Мариуполем. Там произошло два взрыва – предположительно, в ходе проведения инженерных работ украинскими войсками».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 27 декабря, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».