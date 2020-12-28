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Мариуполь, Волноваха, Краматорск: Где на Донетчине выявили больше всего заболевших коронавирусом (Карта)

28.12.20 09:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За воскресенье, 27 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 260 больных коронавирусной болезнью, среди которых 8 детей. Об этом проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

В числе заболевших:

  • 59 человек – в Мариупольской ОТГ;
  • 58 – в Волновахской ОТГ;
  • 51 – в Краматорской ОТГ;
  • по 26 – в Бахмутской и Славянской ОТГ;
  • 18 – в Константиновской ОТГ;
  • 9 – в Николаевской ОТГ;
  • 6 – в Ольгинской ОТГ;
  • по 3 – в Мирненской и Авдеевской ОТГ;
  • 1 – в Сартанской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 35 188 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 25 267 человек (71,8% от всех заболевших);
  • на лечении – 9 238 пациентов (26,3%);
  • летальных случаев – 683 (1,9%).

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