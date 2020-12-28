Мариуполь, Волноваха, Краматорск: Где на Донетчине выявили больше всего заболевших коронавирусом (Карта)

За воскресенье, 27 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 260 больных коронавирусной болезнью, среди которых 8 детей. Об этом проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.
В числе заболевших:
- 59 человек – в Мариупольской ОТГ;
- 58 – в Волновахской ОТГ;
- 51 – в Краматорской ОТГ;
- по 26 – в Бахмутской и Славянской ОТГ;
- 18 – в Константиновской ОТГ;
- 9 – в Николаевской ОТГ;
- 6 – в Ольгинской ОТГ;
- по 3 – в Мирненской и Авдеевской ОТГ;
- 1 – в Сартанской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 35 188 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 25 267 человек (71,8% от всех заболевших);
- на лечении – 9 238 пациентов (26,3%);
- летальных случаев – 683 (1,9%).