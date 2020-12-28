Мариуполь, Волноваха, Краматорск: Где на Донетчине выявили больше всего заболевших коронавирусом (Карта)

За воскресенье, 27 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 260 больных коронавирусной болезнью, среди которых 8 детей. Об этом проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

В числе заболевших:

59 человек – в Мариупольской ОТГ;

58 – в Волновахской ОТГ;

51 – в Краматорской ОТГ;

по 26 – в Бахмутской и Славянской ОТГ;

18 – в Константиновской ОТГ;

9 – в Николаевской ОТГ;

6 – в Ольгинской ОТГ;

по 3 – в Мирненской и Авдеевской ОТГ;

1 – в Сартанской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 35 188 случаев заражения COVID-19, из них: