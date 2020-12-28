Есть и экзотика: ТОП-5 авто, на которых ездят жители Мариуполя

В 2020 году жители Мариуполя зарегистрировали 1015 новых легковых автомобилей. Количество частного автотранспорта в городе за последние 3 года увеличилось в несколько раз, передает «Сайт города Мариуполя».

По данным территориального сервисного центра МВД, по сравнению с прошлым годом, объем продаж новых авто в Мариуполе немного снизился, но все равно был достаточно большим: в 2020-м – 1015 новых машин, в 2019 году жители города зарегистрировали 1077 единиц нового транспорта, а в 2018-м – только 439.

В сервисном центре МВД помогли составить ТОПовую пятерку самых популярных иномарок в сегменте новых машин.

Мариупольцы отдают предпочтение автомобилям марки Renault, а также южнокорейским и японским компаниям – Toyota, Kia, Hyundai, Nissan.

Среди авто с пробегом лидерами по популярность являются автомобили российского автопрома ВАЗ из-за их низкой стоимости. Далее в рейтинге идут Volkswagen, Ford, Hyundai. Замыкают топовую пятерку б/у-автомобили Renault.

Регистрировали в 2020 году и достаточно экзотичные для Мариуполя автомобили премиум-класса. В частности, в этом году в городе появились по два автомобиля Lincoln, Jaguar и Land Rover, четыре Porsche и 10 электромобилей Tesla.

Несмотря на пандемию, большинство операторов отечественного автомобильного рынка настроены оптимистически. Они прогнозируют, что продажи новых автомобилей не будут, по крайней мере, падать. И что в 2021 году рост украинского автомобильного рынка возобновится.