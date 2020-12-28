В 2021 году: Размеры прожиточных минимумов и минимальной зарплаты

Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2021». В нем установлены размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы, и как они будут меняться в течение следующего года, передает «Пенсійний кур’єр».

Законом установлен в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере:

с 1 января 2021 – 2189 грн,

с 1 июля – 2294 грн,

с 1 декабря – 2393 грн,

Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:

– для детей до 6 лет:

с 1 января 2021 – 1921 грн,

с 1 июля – 2013 грн,

с 1 декабря – 2100 грн;

– для детей в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2021 – 2395 грн,

с 1 июля – 2510 грн,

с 1 декабря – 2618 грн;

– для трудоспособных лиц:

с 1 января 2021 – 2270 грн,

с 1 июля – 2379 грн,

с 1 декабря – 2481 грн;

– для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 января 2021 – 1769 грн,

с 1 июля – 1854 грн,

с 1 декабря – 1934 грн.

Законом установлен на 2021 год размер минимальной заработной платы: