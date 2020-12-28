RU
Все новости

В 2021 году: Размеры прожиточных минимумов и минимальной зарплаты

28.12.20 11:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2021». В нем установлены размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы, и как они будут меняться в течение следующего года, передает «Пенсійний кур’єр».

Законом установлен в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере:

  • с 1 января 2021 – 2189 грн,
  • с 1 июля – 2294 грн,
  • с 1 декабря – 2393 грн,

Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:

– для детей до 6 лет:

  • с 1 января 2021 – 1921 грн,
  • с 1 июля – 2013 грн,
  • с 1 декабря – 2100 грн;

– для детей в возрасте от 6 до 18 лет:

  • с 1 января 2021 – 2395 грн,
  • с 1 июля – 2510 грн,
  • с 1 декабря – 2618 грн;

– для трудоспособных лиц:

  • с 1 января 2021 – 2270 грн,
  • с 1 июля – 2379 грн,
  • с 1 декабря – 2481 грн;

– для лиц, утративших трудоспособность:

  • с 1 января 2021 – 1769 грн,
  • с 1 июля – 1854 грн,
  • с 1 декабря – 1934 грн.

Законом установлен на 2021 год размер минимальной заработной платы:

  • в месячном размере: с 1 января – 6000 грн, с 1 декабря – 6500 грн;
  • в почасовом размере: с 1 января – 36,11 грн, с 1 декабря – 39,12 грн.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк