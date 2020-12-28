Мелкими буквами внизу написано: В «ДНР» автовладельцы обсуждают, будут ли выплаты по «полисам ОСАГО»

В «ДНР» заявили, что в ближайшее время начнут штрафовать водителей без «полисов ОСАГО». Однако людям в страховой компании отвечают, что в случае ДТП платить ничего не будут. Об этом сообщают водители в местных пабликах в соцсетях.

Так, автомобилисты обсуждают вопрос о выплате страховки. «У знакомых было мелкое ДТП, оба участника были застрахованы во всем известной страховой компании. Позвонив за консультацией, им ответили, что ничего не выплатят, так как у автомобилей нет техосмотра!», – поделился дончанин Валерий.

Многие жители Донецка говорят о том, что страховка работать не будет:

Александр: «Да уже все ясно с этой страховкой давно»;

«Швед»: «Спросите правду у Пушилина, он должен знать»;

Дмитрий: «Ура, дождался! А ваши знакомые читали в этом куске бумажки, именуемом "страховой полис", приписочку: без ТО страховка не действует!... Люди, очнитесь, перестаньте нести деньги непонятно кому… Это тупой развод!»;

Михаил: «Тут больше вопросов к тому, кто позволяет так обманывать народ, в якобы народном государстве! Кто от этой страховой прикуривает на уровне чиновников! А вообще, рыба гниет с головы»;

«Рем»: «Я ознакомился с документами данной страховой компании "Хатхор" и не нашел сумму уставного капитала! А уставной капитал обязан быть, если это финансовая компания… Я так понял, это в своем роде МММ, чем больше взносов, тем больше капитал. Первым десяткам клиентов оплатят ремонт, а потом исчезнут»;

Геннадий: «Я извиняюсь, у кого полис есть? Там, говорят, вроде как мелкими буквами внизу написано: "Рассчитано на лоха"».

Есть и те, кто доверяют страховой компании: