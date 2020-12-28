Креветки со вкусом раков и алкоголь из Финляндии: В Донецке показали магазин «Элит» (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец побывал в магазине «Элит».

Дончанин рассказал, что «там всегда рыбка вкусная». Мужчина похвалил лангустины в этом магазине, отметив, что они «всегда красивые, сухой заморозочки, аккуратные и цены очень приемлемые».

Лангустины продаются разных размеров.

Есть в магазине и новинки к Новому году: гренландские креветки со вкусом раков. В упаковке – 1 кг, стоит она 860 руб. (337 грн по местному курсу на 28.12.2020).

Игорь приобрел упаковку таких креветок. «Будем готовить. Я таких еще, конечно, не пробовал», – сказал он.

Также продается разная рыба, в том числе лещ с икрой.

Красную икру в магазине дают дегустировать. Есть икра горбуши и кеты (крупнее и с более плотным зерном).

В отделе алкогольной продукции есть элитный алкоголь, и продавец особенно рекомендовал водку производства Финляндии. Стоимость – 360 руб. (141 грн) за поллитра.

Также дончанам предлагают подарочные варианты игристых вин: можно приобрести объем 1,5 литра за 650 руб. (255 грн), стандартную бутылку за 375 руб. (147 грн) Есть и маленькая поллитровая бутылка.