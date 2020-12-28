На востоке страны – еще больше: Украинцы хотят пенсию в 11 тыс. грн (Инфографика)

Украинцы хотят получать пенсию в среднем на уровне 11 359 грн. Наиболее высокий уровень пенсии назвали жители востока страны – 14,1 тыс. грн. Таковы результаты опроса украинцев, проведенного R&B Group*.

По тем или иным причинам содержательный ответ о приемлемом уровне пенсии дали только 77% всех опрошенных, а полученные содержательные ответы свидетельствуют, что представление украинцев о приемлемом уровне пенсий характеризуются достаточно большим разбросом.

Так, минимальное значение пенсии, зафиксированное в ответах, составляет 2 тыс. грн, а максимальное достигает 70 тыс. грн (разница в 35 раз). Чаще всего значение приемлемого уровня пенсии сосредоточены в двух интервалах: от 3,5 до 7,0 тыс. грн и от 7,0 до 10,5 тыс. грн.

В целом по выборке среднее значение приемлемого для украинцев уровня пенсии составляет 11 359 грн, что в 3,3 раза превышает зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии в октябре 2020 года.

Следует отметить, что по сравнению с ноябрем прошлого года представления украинцев об уровне приемлемой пенсии выросли несущественно (примерно на 3%) – с 11,0 тыс. грн в 2019 году до 11,4 тыс. грн в 2020 году.

Результаты анализа показывают, что на представление украинцев относительно приемлемого для них уровня пенсии в определенной степени влияют такие социально-демографические характеристики, как пол, возраст, местность и регион проживания:

для мужчин характерно декларирование более высокого размера приемлемой пенсии, чем для женщин (в среднем, соответственно, 12,1 тыс. и 10,8 тыс. грн)

с увеличением возраста украинцев, как правило, снижается и размер пенсии, который они считают приемлемым. Так, у лиц пенсионного возраста средний уровень приемлемой пенсии составил 11,2 тыс. грн, а у лиц в возрасте 30-39 лет – 13,3 тыс. грн;

в зависимости от типа населенного пункта наиболее высокий средний уровень приемлемой пенсии зафиксирован у жителей областных центров (12,7 тыс. грн), а самый низкий – среди жителей сельской местности (9,5 тыс. грн);

в разрезе регионов выделяются жители восточных областей, которые назвали наиболее высокий уровень приемлемых пенсионных выплат – 14,1 тыс. грн. В остальных регионах значение колебалось в пределах от 10,5 тыс. до 11,0 тыс. грн.

*Опрос проводился в период с 16 по 25 ноября 2020 года. Всего опрошено 1800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 24 областях Украины и г. Киеве (кроме неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма). Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,4%.