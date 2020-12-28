Меньше тестов: В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 4 385 человек

В Украине за сутки лабораторно подтвердили 4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 196 детей и 141 медработник. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях», – проинформировал глава Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 588 человек;

летальных исходов – 75;

выздоровели – 7 191 человек;

проведено тестирований за сутки – 15 332 (в том числе методом ПЦР – 12 225, методом ИФА – 3 107).

За все время пандемии в Украине заболели 1 030 374 человека, из них:

выздоровели – 665 729 человек (64,6% от общего количества инфицированных);

находятся на лечении – 346 796 человек (33,7%);

летальных исходов – 17 849 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 485 214.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 108 055 случаев;

Винницкая область – 22 008 случаев;

Волынская область – 32 537 случаев;

Днепропетровская область – 57 196 случаев;

Донецкая область – 35 188 случаев;

Житомирская область – 38 545 случаев;

Закарпатская область – 27 879 случаев;

Запорожская область – 52 175 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 894 случая;

Киевская область – 57 614 случаев;

Кировоградская область – 8 234 случая;

Луганская область – 10 013 случаев;

Львовская область – 60 005 случаев;

Николаевская область – 29 878 случаев;

Одесская область – 69 134 случая;

Полтавская область – 34 843 случая;

Ровенская область – 40 332 случая;

Сумская область – 40 129 случаев;

Тернопольская область – 33 540 случаев;

Харьковская область – 67 991 случай;

Херсонская область – 17 193 случая;

Хмельницкая область – 38 408 случаев;

Черкасская область – 37 856 случаев;

Черновицкая область – 39 515 случаев;

Черниговская область – 29 212 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.