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Меньше тестов: В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 4 385 человек

28.12.20 11:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки лабораторно подтвердили 4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 196 детей и 141 медработник. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях», – проинформировал глава Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 588 человек;
  • летальных исходов – 75;
  • выздоровели – 7 191 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 15 332 (в том числе методом ПЦР – 12 225, методом ИФА – 3 107).

За все время пандемии в Украине заболели 1 030 374 человека, из них:

  • выздоровели – 665 729 человек (64,6% от общего количества инфицированных);
  • находятся на лечении – 346 796 человек (33,7%);
  • летальных исходов – 17 849 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 485 214.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 108 055 случаев;
  • Винницкая область – 22 008 случаев;
  • Волынская область – 32 537 случаев;
  • Днепропетровская область – 57 196 случаев;
  • Донецкая область – 35 188 случаев;
  • Житомирская область – 38 545 случаев;
  • Закарпатская область – 27 879 случаев;
  • Запорожская область – 52 175 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 42 894 случая;
  • Киевская область – 57 614 случаев;
  • Кировоградская область – 8 234 случая;
  • Луганская область – 10 013 случаев;
  • Львовская область – 60 005 случаев;
  • Николаевская область – 29 878 случаев;
  • Одесская область – 69 134 случая;
  • Полтавская область – 34 843 случая;
  • Ровенская область – 40 332 случая;
  • Сумская область – 40 129 случаев;
  • Тернопольская область – 33 540 случаев;
  • Харьковская область – 67 991 случай;
  • Херсонская область – 17 193 случая;
  • Хмельницкая область – 38 408 случаев;
  • Черкасская область – 37 856 случаев;
  • Черновицкая область – 39 515 случаев;
  • Черниговская область – 29 212 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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