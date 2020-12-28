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В Донецке показали, как «республиканские» номера авто превращаются в желто-голубые (Фото)

28.12.20 12:46
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке регистрационные «республиканские» номера авто выгорают на солнце. И жители города видят черную полосу, под которой – цвета украинского флага, желтый и голубой.

В соцсетях показали пример такого номера:

Дончане объясняют, что номера «просто выгорают на солнце». При этом некоторые люди считают такое совпадение «хорошим знаком свыше».

Напомним, жители «ДНР» и ранее подмечали, как на «республиканском» триколоре палящее солнце проявляло сине-желтые оттенки.

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