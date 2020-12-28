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На Луганщине в результате аварии на шахте двое горняков оказались под завалом

28.12.20 11:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня ночью, 28 декабря, на шахте «Золотое» ГП «Первомайскуголь» (Луганская обл.) произошел обвал породы. Двое горняков оказались под завалом, одного из них удалось спасти. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его информации, обвал горных масс произошел в 0:13 на горизонте 687 м шахты «Золотое».

«Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить горняка – Александра Васильчука. От госпитализации он отказался», – написал Волынец в Facebook.

Он уточнил, что продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь другому горняку.

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