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В Донецке продемонстрировали храм Петра и Февронии и Парк славянской культуры (Фото)

29.12.20 09:28
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь показал, как сегодня выглядит храм Петра и Февронии.

Дончанин выразил восхищение красотой храма, он снял его с разных ракурсов.

Игорь прошел мимо храма, прогулялся в Парке славянской культуры и письменности.

У памятника Юрию Филатову он прочел информацию на табличке, где указано, что Филатов являлся заслуженным работником промышленности Украины и основателем парково-храмового комплекса «Центр славянской культуры». Дончанин также показал, как сегодня выглядят скульптуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Напротив памятника святым – наряженная елка. «Тут елочка побольше, наверное, чем на площади. Только здесь она живая, а на площади Ленина – искусственная», – отметил дончанин.

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