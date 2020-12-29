В Донецке продемонстрировали храм Петра и Февронии и Парк славянской культуры (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь показал, как сегодня выглядит храм Петра и Февронии.

Дончанин выразил восхищение красотой храма, он снял его с разных ракурсов.

Игорь прошел мимо храма, прогулялся в Парке славянской культуры и письменности.

У памятника Юрию Филатову он прочел информацию на табличке, где указано, что Филатов являлся заслуженным работником промышленности Украины и основателем парково-храмового комплекса «Центр славянской культуры». Дончанин также показал, как сегодня выглядят скульптуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Напротив памятника святым – наряженная елка. «Тут елочка побольше, наверное, чем на площади. Только здесь она живая, а на площади Ленина – искусственная», – отметил дончанин.