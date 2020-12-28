На Донбассе ранен военный: Украина направила ноту на СММ ОБСЕ

Украинская сторона направила ноту на СММ ОБСЕ из-за ранения военнослужащего на Донбассе. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Вчера, 27 декабря около 23:00 в результате обстрела со стороны противника получил боевое травмирование один из военнослужащих Вооруженных сил Украины. Состояние его здоровья удовлетворительное, он эвакуирован в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Как уточняется, украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен «режим тишины», выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что все нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований 27 декабря были зафиксированы вблизи Водяного, что на Приазовье. НВФ при обстреле применили минометы калибрами 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем.