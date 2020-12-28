В «ДНР» заявили о задержании местного блогера в Донецке

В «ДНР» в Донецке задержали местного блогера Романа Манекина. Блогера обвиняют в «сотрудничестве с агентом украинских спецслужб» Станиславом Асеевым. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба «МГБ ДНР».

«МГБ ДНР проверяется появившаяся в открытых источниках информация о возможном сотрудничестве гражданина Манекина Романа Владимировича 1965 года рождения с установленным агентом спецслужб Украины Станиславом Асеевым в ущерб интересам государственной безопасности республики», – утверждают в «МГБ».

«В связи с этим гражданин Манекин задержан. Проводятся проверочные мероприятия», – добавляют в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Манекина задерживали в Донецке 25 сентября, но отпустили к вечеру.