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«Предписаниями контролирующих органов»: В «ДНР» отменили массовые детские утренники в «Галактике»

28.12.20 12:58
Утренник в «Галактике» / Фото из соцсетей
Утренник в «Галактике» / Фото из соцсетей

В «ДНР» строительные магазины сети «Галактика», которые проводили массовые утренники для детей, отменили развлекательные мероприятия. Об этом сообщается на странице магазинов в соцсетях.

«Предписаниями контролирующих органов временно внесены ограничения на проведения досуговых и развлекательных мероприятий в торговой сети "Галактика"»,– говорится в сообщении.

Как отмечается, новогодние утренники 26 декабря были отменены, и назначенные на 2 января – тоже отменяются.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» в строительных магазинах «Галактика» в Енакиево, Донецке, Макеевке, Горловке проводились утренники для детей с раздачей конфет. В соцсетях местные жители массово возмущались тем, что на фоне высокой смертности от коронавируса в «республике» разрешены подобные акции. При этом торговые центры не платят штрафы за нарушение карантина.

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