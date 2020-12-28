На Донетчине открыли шестое обновленное отделение экстренной медпомощи (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) завершили реконструкцию отделения экстренной медицинской помощи в городской клинической больнице. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«Это уже шестое отделение, открытое в Донецкой области в этом году по президентской программе "Большая стройка". Подобные уже есть в трех мариупольских больницах, в Волновахе и Селидово», – написал Кириленко.

Также он отметил, что в Славянской больнице завершена реконструкция главного корпуса и обустроен теплый, защищенный от непогоды бокс для машин «скорой помощи».

В отделении есть все оборудование, необходимое для качественной медпомощи, и удобная мебель, полностью учтены требования по доступности для лиц с инвалидностью.

По словам Кириленко, почти 200 тысяч жителей Славянска и близлежащих населенных пунктов, в том числе 28 тысяч детей, будут иметь доступ к быстрой и качественной медицинской помощи.

«Улучшать условия экстренки будем и в дальнейшем: подобные отделения будут оснащены в Краматорске, Константиновке, Покровске, Доброполье, а также в Бахмуте (в этом городе отделение строится при финансовой поддержке Красного Креста)», – резюмировал глава области.