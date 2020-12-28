Донецк: Под колеса авто попали 3 пешехода

В «ДНР» в период с 26 декабря по 27 декабря произошло 7 ДТП, в которых 15 человек получили травмы, и зарегистрировано 18 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

26 декабря в Центрально-Городском районе Макеевки 49-летний водитель автомобиля «ЗАЗ-Daewoo» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 35-летний мужчина получил телесные повреждения.

В Калининском районе Донецка 71-летний водитель автомобиля Nissan Note совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 65-летний мужчина получил телесные повреждения.

27 декабря в Куйбышевском районе Донецка 38-летний водитель автомобиля Renault Clio, осуществляя поворот направо, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщины возрастом 51 и 55 лет получили травмы.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлено 166 нарушений ПДД, среди которых 10 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.