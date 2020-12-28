Мужчина и женщина: На Луганщине умерли двое людей с COVID-19

В Луганской области за минувшие сутки выявили 31 нового инфицированного коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 68-летняя женщина и 57-летний мужчина из Попаснянского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 25 человек;

Кременской район – 6.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 10 013 человек, из них:

выздоровели – 6 818 человек (68,1% от общего числа заболевших);

лечатся – 2 924 пациента, в том числе 439 – стационарно, 2 485 – амбулаторно (29,2%);

умер – 271 человек (2,7%).

За время распространения коронавируса в области заболели 404 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровел – 251 ребенок.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 31,1%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 28 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека (665 729 пациентов выздоровели, 17 849 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 35 188 случаев (выздоровели – 25 267 пациентов, летальных случаев – 683).

В «ДНР» – 14 671 заболевший (выздоровели – 8 506 человек, скончались – 1 317 человек). В «ЛНР» сообщают о 170 летальных исходах.