А пахнет – обалденно: Жительница Луганска показала предновогодние покупки на рынке (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Луганска рассказала о ценах на продукты в предновогодние дни и показала свои покупки в соцсети.

Женщина делала покупки на рынке в районе «Таксопарка». По ее словам, цены на яйца на рынке доходят до 80 руб. (31 грн по местному курсу на 30.12.2020). Луганчанка же купила два десятка по 60 руб. (23 грн).

Также она приобрела:

10-граммовую пачку желатина для холодца – 18 руб. (7 грн);

майонез 67% жирности, 700 г – 95 руб. (37 грн);

минеральную сильногазированную воду «Ключевая» (2 л) – 27 руб. (10 грн);

два плавленых сырка – по 37 руб. (14 грн);

банку кукурузы (400 г) – 50 руб. (19 грн);

банку горошка (460 г) – 65 руб. (25 грн).

Кроме того, луганчанка купила (цена за 1 кг):

маргарин – 80 руб. (31 грн);

мандарины среднего размера – 60 руб. (23 грн);

апельсины – 110 руб. (42 грн);

яблоки (красные и зеленые) – 65 руб. (25 грн);

крабовые палочки – 150 руб. (58 грн).

Также она купила копченую скумбрию по 320 руб. (123 грн) за кг. «А пахнет – обалденно», – отметила луганчанка.

Помимо продуктов, женщина купила моющее средство для посуды (450 г) за 35 руб. (13 грн).

«Все эти покупки обошлись мне в тысячу рублей (385 грн – ред.)», – резюмировала жительница Луганска и добавила, что иные продукты, включая мясо, масло и другие, сильно подорожали.